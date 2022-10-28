Тепло, но ненадолго: синоптик дал прогноз погоды в Петербурге на предстоящие выходные

«Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В субботу дожди, а волна тепла достигнет своего максимума», — рассказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 октября, в субботу, усилится ветер. Во второй половине дня в прибрежных районах Финского залива местами возможны порывы до сильного. А в воскресенье, 30 октября, столбики термометров поползут вниз и будут показывать +4…+6 градусов при порывистом ветре. Также возможна облачная с прояснениями погода, днем без существенных осадков.