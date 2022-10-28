Тепло, но ненадолго: синоптик дал прогноз погоды в Петербурге на предстоящие выходные

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня на погоду в городе будет влиять циклон с центром над севером Скандинавии. Это значит, что с южной периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы, которые делают погоду облачной с небольшими дождями.
«Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В субботу дожди, а волна тепла достигнет своего максимума», — рассказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 октября, в субботу, усилится ветер. Во второй половине дня в прибрежных районах Финского залива местами возможны порывы до сильного. А в воскресенье, 30 октября, столбики термометров поползут вниз и будут показывать +4…+6 градусов при порывистом ветре. Также возможна облачная с прояснениями погода, днем без существенных осадков.
Комментарии (0)