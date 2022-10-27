Петербург в теплом секторе циклона: синоптик рассказал, как это повлияет на сегодняшнюю погоду

«Местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут на 5-6 градусов выше положенного по климату. Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы», — добавил Леус.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге 27 октября ночью и утром местами возможен туман, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью в районе +6 градусов, днем будет около +8…+10 градусов.

Завтра, 28 октября, ночью возможен небольшой, а местами умеренный дождь, но тепло сохранится: столбики термометров поднимутся до +11 градусов.