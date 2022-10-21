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Должникам по капремонту в Петербурге начнут рассылать досудебные претензии

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В фонде капитального ремонта отметили, что такая долговая квитанция будет приходить с 24 октября. Если долги не погасят, то организация начнет готовить документы для суда.

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Отмечается, что досудебные претензии получат те, у кого есть задолженность, превышающая 5 тысяч рублей. Таких абонентов более 300 тысяч. Если после этого долг не погасят, то вопрос о выплатах уже может перейти в разряд судебных разбирательств.

«Ранее мы уже рассылали долговые квитанции, провели ключевую модернизацию платежного документа — включили весь долг в сумму «к оплате». Эта кампания дала свои результаты, за что мы благодарны жителям. Нам удалось добиться снижения суммы задолженности горожан — сегодня она составляет 5,8 млрд рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

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