Петербург ждет температура выше нормы и дожди: публикуем прогноз синоптиков на субботу и воскресенье

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 октября, метеорологические условия в Петербурге будет определять передняя часть обширного атлантического циклона, получившего от немецких метеорологов имя «Эльке» («Elke»). В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут дожди.

Температура воздуха составит +11…+13 градусов, по области +9…+14, такие значения на 3-4 градуса превысят рамки климатической нормы. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, дождей станет больше, к вечеру усилится ветер, а температура прибавит еще градус-другой.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 16 октября, ночью в Петербурге без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12. Атмосферное давление будет понижаться.