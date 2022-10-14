В Петербурге 17 октября завершится сезон фонтанов

Работники Водоканала уже отключили фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина у Финляндского вокзала, а также светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

«Сезон 2022 года был продолжительным. Большинство фонтанов радовали петербуржцев до середины октября. Кроме того, хорошее лето и теплая осень позволили завершить целый ряд проектов по реконструкции и воссозданию городских фонтанов», – заявил Александр Беглов.

Отмечается, что реконструкцию продолжат в 2023 году. Ранее в Водоканале сообщили, что в следующем сезоне собираются запустить три фонтана: в Петроградском, Василеостровском и Невском районах. В этом году восстановили 10 фонтанов, в том числе объект культурного наследия — «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли.