Один циклон сменит другой: рассказываем о погоде в Петербурге на выходных

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 октября, циклоническая чехарда над севером Европейской России продолжается, и сегодня Санкт-Петербург окажется в тёплом секторе очередного атлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Анетта» («Anjetta»). В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, короткие дожди возможны лишь в вечерние часы в западной части региона, их принесёт приближающийся холодный атмосферный фронт.

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на воскресенье и в первой половине дня, по словам Леуса, пройдут короткие дожди, а температура немного понизится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 9 октября, Петербург ждет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +12...+14.