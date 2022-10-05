Серия циклонов с Атлантики принесут в Петербург подтопления, дожди и штормовой ветер

«Сегодня в Санкт-Петербурге день, после которого начнется смена атмосферных процессов, определяющих погоду в нашем регионе. Давно уже мы не наблюдали циклонов, которые приходят с Атлантики и приносят настоящую осеннюю погоду со штормами и подъемами уровня воды в Неве и Невской губе… В предстоящую неделю целая серия циклонов с запада будет смещаться севернее Санкт-Петербурга», — сказал Колесов.

Как отмечает синоптик, первый такой циклон распространит свое влияние на погоду уже 6 октября. С запада будет приходить теплый воздух и дожди, а усиление ветра в южных частях циклонов будет доходить до 15-18 метров в секунду, а на акватории Финского залива и до 20 метров в секунду.

Ветер будет также влиять на повышение уровня воды, поэтому в ночь на 7 октября ожидается сильный западный ветер и первый подъем уровня в Неве до 1 метра и выше.