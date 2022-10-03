Смольный забрал землю у швейцарской компании под постройку Витебской развязки

Как пишет «Деловой Петербург», земля потребовалась Смольному, чтобы построить Витебскую развязку — первого этапа проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). «Работы ведутся практически на всем протяжении будущей развязки. Ввод рабочего движения на Витебской развязке запланирован на 2024 год», — сообщили в КРТИ.

В мае стартовали работы на основном ходу трассы между двумя развязками (с Витебским проспектом и ЗСД). На участке переустраивают коммуникации и бурят траншеи для установки свай под опоры. Длина дороги составит 2,6 км, пропускная способность шестиполосной магистрали увеличится до 70 тысяч машин в сутки.

В законе предусматривается компенсация в случае изъятия недвижимости под госнужды. В частности, речь идет об одном хранилище, трех производственных и одном нежилом здании, находящихся на Парковой улице, 9М.

Смольный предлагал выплатить 150,5 млн рублей, в том числе и 15 млн рублей убытков и упущенной выгоды. Судебная экспертиза дала немного большую стоимость — 165,7 млн рублей. И по решению арбитражного суда Смольный будет обязан выплатить компании «Либхерр–Русланд».

«Мы с глубоким пониманием относимся к подобного рода глобальным городским проектам. В настоящее время мы озадачены и озабочены данной ситуацией. Мы надеемся, что сложившиеся обстоятельства не поставят крест на нашем амбициозным проекте. И питаем надежду, что администрация города поможет найти взаимовыгодное решение», — говорил журналистам генеральный директор ООО «Либхерр-Русланд» Николай фон Зеела.