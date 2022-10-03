Николаевское кавалерийское училище на Лермонтовском проспекте переделают под школу на 1 000 мест

Как пишет «Деловой Петербург», реализовывать проект будет московская ГК «ПИК». О переделке здания училища, в котором учился Михаил Лермонтов, под современное использование стало известно еще в июне 2022 года.

«Уже разработан проект приспособления Николаевского училища под школу на 1000 мест для средних и старших классов. После того как ПИК завершит реконструкцию объекта, Курчатовский институт возьмет шефство над этой школой», — сообщил тогда вице-президент, руководитель дирекции по Петербургу и Ленинградской области ПИК Сергей Мамошин.

В здании обустроят входную зону с гардеробами и охраной, учебные классы, обеденный зал, библиотеку, актовый зал (в бывшем «Белом зале»), конференц-зал, медицинский блок и другое.

Изменять габариты здания не будут, зато внутри разрешили убрать поздние перегородки, отметили разработчики. Художественное оформление интерьеров помещения собираются сохранить и отреставрировать. После проведения работ по приспособлению школу безвозмездно передадут городу.

Сейчас объект пустует. Последний, кто пользовался зданием, был завод Радиотехнического оборудования, который несколько лет назад переехал на современную площадку на проспекте Обуховской Обороны.

Реконструкция здания входит в глобальный проект девелопера, по которому предполагается строительство жилого комплекса на участке, ограниченном Лермонтовским проспектом, 12-й Красноармейской улицей, набережной Обводного канала и Измайловским проспектом.