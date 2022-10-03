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Стало известно, когда в Петербурге завершится навигация по рекам и каналам

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В Петербурге готовятся к завершению навигации по рекам и каналам. Планируется, что это произойдет в середине или конце ноября. Об этом 78.ru сообщили в компании «Волго-Балт».

bellena / Shutterstock.com

«Ориентировочно навигация в Петербурге завершится в середине ноября — конце ноября. Точная дата закрытия навигации зависит от погодных условий в Петербурге», — отметили в компании.

В «Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга» объяснили, что в прошлом году даты навигации устанавливали в комитете по транспорту, а с этого года данным процессом заведует «Волго-Балт». При этом навигация должна завершиться не позднее последней недели ноября.

Напомним, что в прошлом году закрытие навигации теплоходов и прогулочных судов прошло 8 ноября, а 15 ноября в Петербурге завершилось разведение мостов на рукавах Невы. 

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