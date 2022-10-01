По Суворовскому проспекту на месяц перестанут ходить троллейбусы. И вот когда

По Суворовскому проспекту почти на месяц перестанут ходить троллейбусы. Изменения произойдут из-за работ на тяговой подстанции — рассказываем, когда именно.
Как сообщили в Комитете по транспорту Петербурга, троллейбусное движение по Суворовскому проспекту закрывается в связи с работами на тяговой подстанции с 2 по 24 октября по рабочим дням с 23:00 до 05:00, исключая даты с субботы на воскресенье. Троллейбусы следуют:
- №7: от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр. (обратно: по Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), мосту Александра Невского, Невскому пр., далее по действующей трассе до к/ст «Петровская площадь».
- №11: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «Проспект Бакунина».
С сегодняшнего дня, 1 октября, также изменен маршрут автобуса №103. Трасса следования продлевается до станции метро «Ленинский проспект». Ранее, в начале сентября, маршрут №103 был усилен, что позволило сократить интервал движения автобусов до 13-15 минут в пиковое время.
Кроме того, по измененным трассам теперь курсируют автобусные маршруты №199 и №271. Из маршрутов исключается участок по проспекту Энгельса, где обычно затруднено движение транспорта. Теперь жители района у станции метро «Парнас» будут меньше тратить времени на дорогу. «Изменение трасс следования подвижного состава также позволит охватить большее число жилых комплексов и сделать общественный транспорт доступнее еще для нескольких сотен пассажиров», — отмечают в комтрансе.
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