По Суворовскому проспекту на месяц перестанут ходить троллейбусы. И вот когда

Кроме того, по измененным трассам теперь курсируют автобусные маршруты №199 и №271. Из маршрутов исключается участок по проспекту Энгельса, где обычно затруднено движение транспорта. Теперь жители района у станции метро «Парнас» будут меньше тратить времени на дорогу. «Изменение трасс следования подвижного состава также позволит охватить большее число жилых комплексов и сделать общественный транспорт доступнее еще для нескольких сотен пассажиров», — отмечают в комтрансе.