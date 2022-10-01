Без осадков, но прохладно: какой будет погода в Петербурге в первые дни октября?

«В первый день октября синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует небольшой, вытянувшийся с востока, гребень антициклона. Его стараниями в облаках появятся прояснения, вероятность дождей будет невелика, а температурные показатели ожидаются близкими к климатической норме», — рассказал о погоде на сегодня, 1 октября, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В воскресенье, по данным Леуса, погода изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 2 октября, в Петербурге обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, в пригородах местами от 0 до +2, днем +11…+13.

В понедельник, 3 октября, к концу дня ожидается небольшой дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +4...+6 градусов, в пригородах местами до +1, днем +8…+10.