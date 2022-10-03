20 лучших бесплатных экскурсий по дворцам и особнякам Петербурга — гид до середины октября

Авангард за Нарвской заставой

Нарвская застава — территория на юге Петербурга, охватывающая площадь Стачек, начало проспекта Стачек и окрестности. После революции ее начали застраивать зданиями в стиле конструктивизма. Экскурсанты увидят здание Кировского райсовета, ансамбль домов для рабочих на Тракторной улице, заброшенные бани «Гигант» архитектора Никольского и другие постройки 1920-х.

Когда? 13 октября 11:00.

Записаться на экскурсию можно здесь.