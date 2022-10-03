20 лучших бесплатных экскурсий по дворцам и особнякам Петербурга — гид до середины октября

Академия наук, дом товарищества «Помещик», Толстовский дом на Рубинштейна: рассказываем, на какие экскурсии можно сходить бесплатно в первой половине октября в Петербурге. Запись на архитектурные прогулки открывается за три дня до начала на сайте проекта «Открытый город».
Авангард за Нарвской заставой
Нарвская застава — территория на юге Петербурга, охватывающая площадь Стачек, начало проспекта Стачек и окрестности. После революции ее начали застраивать зданиями в стиле конструктивизма. Экскурсанты увидят здание Кировского райсовета, ансамбль домов для рабочих на Тракторной улице, заброшенные бани «Гигант» архитектора Никольского и другие постройки 1920-х.
Когда? 13 октября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Ново-Михайловский дворец
Дворец для великого князя Михаила Николаевича (сына Николая I) построен архитектором Штакеншнейдером в 1861-м в стиле эклектики. Интерьеры оформили в разных стилях: столовая, кабинеты и библиотека выполнены в ренессансе, гостиные — в рококо. Сейчас в здании работают Институт восточных рукописей РАН, Институт материальной культуры РАН и Институт электрофизики РАН.
Когда? 5 октября 11:00, 12 октября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Стрит-арт — часть городского ландшафта
Это стрит-арт прогулка по Петроградской стороне, во время которой можно познакомится с творчеством местных уличных художников. Маршрут пройдет от павильонов Ленфильма до котельной «Камчатка», где работал Виктор Цой.
Когда? 7 октября 16:30, 9 октября 14:10, 14 октября 16:30, 16 октября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Невская битва
На экскурсии расскажут об истории основания Александро-Невской Лавры и переноса сюда мощей Александра Невского из Владимирского Рождественского монастыря. Участники прогулки побывают на месте Невской битвы, после которой князь получил свое прозвище, увидят Усть-Ижору, посмотрят памятники XIII, XVII, XVIII и XIX веков, посетят церковь Александра Невского, основанную Петром I в 1711 году на месте Невской битвы.
Когда? 6 октября 12:00, 9 октября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Академия наук
Здание в стиле классицизма на Васильевском острове построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1783-1789-х по указанию Екатерины II. Здесь бывали известные ученые Павлов, Менделеев, Крылов, Карпинский, Вавилов, а нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов многие годы возглавлял местный научный центр. Экскурсанты увидят единственное «венецианское» окно и мозаику «Полтавская баталия», созданную Ломоносовым.
Когда? 11 октября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Стадион Петровский. История и архитектура
Первый стадион Петербурга построен в 1924 году на Петровском острове. Здание несколько раз меняло свой облик, но до сих пор сохраняет свои функции: здесь готовят начинающих спортсменов, проходят профессиональные выступления. Экскурсанты узнают историю сооружения, увидят его макеты и посетят губернаторскую ложу.
Когда? 11 октября 17:00, 16 октября 15:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Менделеевский центр СПбГУ
Здание на Васильевском острове построено по проекту архитектора Красовского в 1892-1894-х. Экскурсанты увидят экспозицию, посвященную Ломоносову, побывают в Фонде редкой книги библиотеки РХО, где хранятся книги XVII–XIX веков, осмотрят сохранившиеся исторические интерьеры химической лаборатории конца XIX века и большой химической аудитории.
Когда? 6 октября 15:00, 8 октября 12:00, 13 октября 15:00, 15 октября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Толстовский дом
Здание в стиле северного модерна на Рубинштейна, 15—17 построено по проекту архитектора Федора Лидваля в 1910—1912 годах. В отделке использован красный кирпич и зернистая серая штукатурка, на которой выделяются окрашенные декоративные элементы: сандрики, арабески. Участники прогулки узнают о знаменитых жильцах, осмотрят здание и посетят общественный музей Толстовского дома.
Когда? 4 октября 15:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом товарищества «Помещик»
Здание в стиле северного модерна построено по проекту архитектора Якова Блувштейн для сельскохозяйственного товарищества «Помещик». Компания занималась продажей молока и молочных продуктов. Экскурсанты побывают на парадных и черных лестницах дома, увидят световой фонарь дворового корпуса, подлинные двери, витражи и лепнину.
Когда? 15 октября 10:00 и 12:00, 16 октября 10:00, 16 октября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Русское Географическое Общество
Императорское русское географическое общество основано в 1845-м по поручению Николая I. К началу XX века оно разрослось, поэтому было решено построить собственное здание. Проектом дома в стиле северного модерна занимался архитектор Гавриил Барановский, автор магазина семьи Елисеевых на Невском проспекте. Экскурсанты узнают об истории развития географического общества, ознакомятся с историческими документами и картами, посмотрят документальный фильм «Зодчий Гавриил Барановский».
Когда? 13 октября 16:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Ренессанс древнерусской архитектуры
Прогулка на самокатах посвящена зданиям в «неорусском стиле» на Петроградской стороне. Экскурсанты узнают о характерный чертах направления и выдающихся архитекторах, чьи проекты можно увидеть в Петербурге.
Когда? 8 октября 12:00, 9 октября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец великого князя Михаила Александровича
В начале XX века дворец реконструировали по проекту архитектора Мельцера для князя Михаила Александровича (сына Александра III). Здесь сохранились подлинные камины из дуба и мрамора, деревянные панели и двери, батареи, каркас лифта с дубовой шахтой. На экскурсии расскажут об истории здания и почему Михаила Александровича называют «императором на день».
Когда? 8 октября 11:30 и 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пассаж
Здание одного из старейших торговых домов Петербурга построено по проекту архитектора Желязевича по заказу графа Якова Эссен-Стенбок-Фермора. Изначально на первом этаже дома размещались склады, на втором — торговые помещения, на третьем — квартиры. Участники прогулки узнают, какие магазины здесь располагались раньше, почему именно это место было выбрано для постройки, от каких идей пришлось отказаться архитекторам, а что удалось воплотить.
Когда? 7 октября 18:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Писательский дом
На канале Грибоедова, 9 когда-то располагались дом Придворной конюшенной конторы, жилье семей Придворного оркестра, а в 1934-м появилась надстройка в два этажа, где разместился кооператив Союза писателей. Здесь проживали Евгений Шварц, Борис Корнилов, Вениамин Каверин и Михаил Зощенко (он, кстати, занимал пятикомнатную квартиру на четвертом этаже). После смерти Михаила Михайловича его внук продал недвижимость городу. С 1992 года в доме работает музей имени Зощенко.
Когда? 15 октября 13:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк П.А. Зубова
Участком на Исаакиевской площади владел граф Арсений Закревский. Здесь располагался двухэтажный особняк с дворовыми флигелями. В 1869-м его приобрел граф Валентин Зубов. По проекту архитектора Гаральда Боссе здание частично перестроили: надстроили третий этаж и увеличили на один этаж дворовые флигеля. В 1912-м граф Зубов основал в особняке первый в России Институт истории искусств. Когда-то здесь бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. В особняке сохранилась часть дореволюционных интерьеров: например, бильярдная (ныне библиотека), малахитовая гостиная в стиле рококо.
Когда? 6 октября 12:00, 15 октября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия «С именем Путилова»
С именем инженера, ученого и предпринимателя Николая Путилова связано множество мест в Петербурге: Морской канал, петербургский Морской порт, железная дорога, Кировский завод. Экскурсанты увидят усадьбу на Петергофской дороге, старую заставу и Путиловский храм, на территории которого похоронен Путилов и его жена.
Когда? 14 октября 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны (особняк Барятинских)
Здание построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Здесь проживала младшая сестра императора Николая II — Ольга Александровна — с мужем, принцем Петром Ольденбургским. С 1988 года и по сей день в доме располагается Петербургская торгово-промышленная палата. Участники прогулки увидят отреставрированные интерьеры: лепку, росписи потолков, резную отделку дверей, камины.
Когда? 8 октября 10:00, 9 октября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
«Домов обтесанный гранит…»: северный модерн в Петербурге
Прогулка на самокатах посвящена северному модерну на Петроградской стороне. Экскурсанты узнают об особенностях архитектурного направления, изучат фасады зданий, заглянут во дворы и парадные.
Когда? 8 октября 10:00, 9 октября 10:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Смольный: три эпохи
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года здесь располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления. Экскурсанты узнают о жизни воспитанниц, посмотрят их личные вещи, посетят актовый зал, где Владимир Ильич объявил о победе революции.
Когда? 9 октября 14:00, 12 октября 12:00, 13 октября 18:30, 15 октября 12:00, 15 октября 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Пашкова
Дом в стиле итальянского ренессанса построен в 1841-1843-х по проекту Гаральда Боссе на Литейном проспекте, 37/39 для штаб-ротмистра Пашкова. Экскурсанты увидят вестибюль, парадную лестницу, бальный зал, выполненные в стиле неогрек, а также гостиные и спальню в стиле неоренессанс и рококо.
Когда? 14 октября 14:45.
Записаться на экскурсию можно здесь.
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