Каким был сентябрь-2022 в Петербурге? Главный синоптик города подвел погодные итоги

Александр Колесов

Главный синоптик Петербурга — о том, каким был сентябрь-2022:

Погода сегодняшнего дня [30 сентября] уже не повлияет на среднемесячное значение температуры воздуха, и сентябрь точно будет немного теплее прошлогоднего. А вот дожди еще сегодня ждем, так что окончательные итоги по осадкам будут понятны только вечером.

Сентябрь 2022 года станет холодным, с аномалией температуры воздуха от нормы в -2,0 градуса Средняя температура воздуха в сентябре чуть выше +10 градусов, повторяющаяся два года подряд, не отмечалась в Санкт-Петербурге уже давно. В 2008 году было +10,7 градуса, а холоднее последних двух лет [было] только в 1996 году (+9,7 градуса).

Из хороших новостей можно отметить очень приличные предстоящие выходные дни. Последние дожди должны закончиться сегодня днем и предстоящей ночью, поэтому в субботу с воскресеньем уже будет сухо. Надеюсь, что и солнце появиться, да еще и тихо будет.