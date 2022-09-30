Каким был сентябрь-2022 в Петербурге? Главный синоптик города подвел погодные итоги

Уходящий сентябрь стал более теплым, чем в 2021 году, однако средние температурные показатели все равно оказались ниже нормы. Об этих и других итогах погоды рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов — вот каким был первый календарный месяц осени.
Главный синоптик Петербурга — о том, каким был сентябрь-2022:
Погода сегодняшнего дня [30 сентября] уже не повлияет на среднемесячное значение температуры воздуха, и сентябрь точно будет немного теплее прошлогоднего. А вот дожди еще сегодня ждем, так что окончательные итоги по осадкам будут понятны только вечером.
Сентябрь 2022 года станет холодным, с аномалией температуры воздуха от нормы в -2,0 градуса Средняя температура воздуха в сентябре чуть выше +10 градусов, повторяющаяся два года подряд, не отмечалась в Санкт-Петербурге уже давно. В 2008 году было +10,7 градуса, а холоднее последних двух лет [было] только в 1996 году (+9,7 градуса).
Из хороших новостей можно отметить очень приличные предстоящие выходные дни. Последние дожди должны закончиться сегодня днем и предстоящей ночью, поэтому в субботу с воскресеньем уже будет сухо. Надеюсь, что и солнце появиться, да еще и тихо будет.
По данным Колесова, на грядущих выходных температура воздуха «не достигнет +15 градусов, как хотелось бы, но до +12…+13 градусов воздух прогреваться будет». «Так что в эти выходные можно много успеть сделать, да и погулять просто тоже будет комфортно», — резюмировал главный синоптик Петербурга.
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