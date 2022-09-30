По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в последний день сентября на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние атлантический циклон, названный немецкими синоптиками «Торви». Надвигаясь с запада, он сделает погоду облачной с неустойчивыми прояснения, тогда как временами будут идти дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В субботу, по данным Леуса, «без существенных осадков и еще немного теплее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 1 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода: ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем обойдется без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха в ночное время суток +5…+7 градусов, при прояснениями местами до +2, днем +11…+13.