Кто чаще приезжает в Петербург — мужчины или женщины? Выяснили в Смольном

Такие данные приводят в комитете по туризму, сообщил в своем telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. По мнению экспертов, Петербург в лидерах по проведению выставок, деловых и конгрессных мероприятий в стране. Женщины чаще выбирают развлекательные событийные мероприятия. Доля туристов, посещающих город для участия в них, за этот год выросла почти в четыре раза. Событийный туризм вышел на четвертое место после культурно-познавательного и делового.

«Гендерные различия прослеживаются и в том, как и на что туристы тратят деньги. У мужчин самые крупные статьи затрат – это расходы в ресторанах, кафе и барах Петербурга. Женщины стараются в поездках быть экономными, но при этом не жалеют денег на посещение достопримечательностей, театров, музеев, концертов, выставок. В среднем женщины, приехав в Петербург, тратят по 5100 рублей в день, мужчины – по 8600 рублей», — пишет Пиотровский.

В среднем туристы проводят в Петербурге от трех до 6 дней, а «уровень удовлетворенности» временем, проведенным в городе, увеличился за последний год на 6% и составил 92%.