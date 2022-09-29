Магазины Lego в России вновь откроются под новым названием

В магазинах «Мир кубиков», которые откроются на месте флагманских магазинов Lego, будут представлены не только конструкторы датской компании — по словам президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова, которые приводит РБК, их группа планирует ввозить в Россию по параллельному импорту, — но также конструкторы и аксессуары к ним от других производителей. Кроме того, в планах добавить в ассортимент развивающие игрушки для детей и запуск собственного производства.

Первые магазины «Мир кубиков» откроются в московских ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», а также петербургской «Галерее» 29 сентября. Новые в текущем году Inventive Retail Group открывать не планирует, намереваясь развивать формат в будущем. Инвестиции в обновление сети не раскрываются, однако, по словам Смыкова, на создание проекта с нуля потребовалось бы «несоизмеримо больше», чем будет потрачено на переоборудование магазинов.

«Но у медали две стороны. Собственный бренд позволяет быть более свободным с точки зрения продвижения, а также свободу в определении доступного для наших покупателей ассортимента, в оформлении магазинов. Во внедрении более интересных форматов можно ориентироваться на интересы покупателей и бизнеса, а не только на гайдлайны», — резюмировал Смыков.