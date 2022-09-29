Как долго в Петербурге будет дождливо и холодно? Синоптики рассказали о погоде на сегодня и ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать фронтальный раздел, вытянувшийся через регион в широтном направлении. Он сохранит погоду облачной, пройдут кратковременные дожди, а в изменении температурных показателей сохранится «тренд на понижение». «Санкт-Петербург: дожди и холодно», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер ожидается юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, по данным Леуса, в Петербурге местами пройдут дожди, а столбики термометров поползут вверх.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 29 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +10…+12. В субботу, 30 сентября, также прогнозируется облачная с прояснениями погода, но уже без существенных осадков. Ветер усилится до 2-7 метров в секунду, а температура воздуха останется без изменений.