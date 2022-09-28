На Ленинградскую область опустятся первые снежинки. И вот когда

Александр Колесов

Главный синоптик Петербурга — о погоде на ближайшие дни:

Завтрашний день [29 сентября] в Санкт-Петербурге будет одним из самых холодных. Связано это с очень холодным воздухом над Архангельской областью, немного теплее в Вологодской области и восточных районах Республики Карелия. А также атмосферным фронтом с большим количеством осадков, который приближается к Ленинградской области с юго-востока. Температура воздуха завтра днем в городе может остаться на уровне +7…+9 градусов.

Ну а предстоящей ночью и завтра утром на крайнем востоке Ленинградской области вероятно появление первых снежинок, так как все условия для этого есть. Но именно отдельных мокрых снежинок.