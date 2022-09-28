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На Ленинградскую область опустятся первые снежинки. И вот когда

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Уже в ближайшие дни на Ленинградскую область опустятся первые снежинки. Пока исключительно отдельные и мокрые: как считает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, «все условия для этого есть».

Shutterstock.com
Александр Колесов

Главный синоптик Петербурга — о погоде на ближайшие дни:

Завтрашний день [29 сентября] в Санкт-Петербурге будет одним из самых холодных. Связано это с очень холодным воздухом над Архангельской областью, немного теплее в Вологодской области и восточных районах Республики Карелия. А также атмосферным фронтом с большим количеством осадков, который приближается к Ленинградской области с юго-востока. Температура воздуха завтра днем в городе может остаться на уровне +7…+9 градусов.

Ну а предстоящей ночью и завтра утром на крайнем востоке Ленинградской области вероятно появление первых снежинок, так как все условия для этого есть. Но именно отдельных мокрых снежинок.

По данным Колесова, мокрый снег, который — не исключает синоптик — сформирует временный снежный покров, также ожидается на территории Вологодской области, юго-западе Архангельской области и восточных районах Карелии. «Но это только один такой день — к выходным дням снова потеплеет», — резюмировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 28 сентября, на территории Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди, а температура воздуха составит +7…+12 градусов.

В четверг, 29 сентября, в большинстве районов региона пройдут дожди. В ночное время суток температура воздуха составит +3…+8 градусов, днем +5…+10. В пятницу, 30 сентября, на территории Ленобласти также будет дождливо. Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, днем +8…+13.

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