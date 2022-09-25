Петербург снова ждут дожди. Синоптики рассказали какой будет погода в воскресенье

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 сентября, город попал под влияние атмосферного фронта, связанного с циклоном, накануне залившим дождями центральные области Европейской России. В такой ситуации регион ждет облачная погода, пройдут дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник, по данным Леуса, небольшие дожди пройдут лишь местами и станет на 2-3 градуса теплее.