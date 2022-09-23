Петербург ждет инновация. Зимой в городе появится тротуар с подогревом

У Музея обороны и блокады Ленинграда проложат первый в городе участок асфальта с технологией подогрева. Об этом сообщает Жилищный комитет Петербурга. «Устройство греющей сетки полностью безопасно для человека. Система работает от постоянного напряжения 12-42 вольт, что относит ее к слаботочным системам. Поэтому сетку можно устанавливать на любых территориях, даже детских площадках. Система работает как в автоматическом режиме, так и при помощи диспетчера, что актуально для нестабильной погоды Санкт‑Петербурга. Также важно, что в случае механического повреждения ячейки сетки система продолжит работать», — рассказали в Жилкоме.

Стоимость теста технологии в Соляном переулке — не более 50 тысяч рублей, включая все работы, заявляет подрядчик. Но модернизировать пока собираются полосу в десять квадратных метров у входа в музей. «Инициативу можно масштабировать — мы пока делаем маленький участок, чтобы не вскрывать много плитки. Но в целом планируем расширять охват», — утверждает генеральный директор ООО «ТеплоКарбон» Илья Зинченко. Он поясняет, что обычно такие системы встраиваются во время обустройства тротуаров, чтобы не приходилось лишний раз разбирать дорогу.

Весной комитет получит результаты эксперимента, и если он будет признан эффективным, то практика применения будет расширяться на другие улицы Петербурга.

Летом городские власти установили «греющий кабель» против сосулек и наледи на улице Пестеля. Он должен предотвратить попадание талой воды на тротуар, из которой при минусовых температурах образовываются ледяные глыбы под водосточными трубами.

Напомним, что этой зимой в Петербурге фиксировали рекордное количество пациентов с травмами из-за гололеда. В один период медики даже отмечали, что скорая помощь выезжала за субботу и воскресенье столько же, сколько обычно бывает вызовов за две недели.