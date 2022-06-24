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На улице Пестеля в Петербурге прокладывают первый «греющий кабель» против сосулек и наледи

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В центре Петербурга установят первый «греющий кабель» против сосулек и наледи. Пилотный проект реализуют на улице Пестеля, сообщили в Смольном.

Shutterstock.com

Городские власти планируют оборудовать системой все жилые дома на этой улице. Реализацией проекта занимаются специалисты жилищного комитета, администрации Центрального района и «Водоканала».

Установка кабеля должна предотвратить попадание талой воды на тротуар, из которой при минусовых температурах образовываются ледяные глыбы под водосточными трубами.

Сейчас работы проводят в доме на улице Пестеля, 25/23. Если проект будет достаточно эффективным, то системой оборудуют и другие дома, уточнили в жилищном комитете.

Подобное решение в Петербурге тестируют на кровлях жилых домов и социально значимых учреждениях с 2019 года. Всего за три года системой «греющий кабель» было оборудовано 140 домов. Это позволяет упростить очистку крыш от снега в снегопад.

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