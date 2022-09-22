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На территории европейской части России начинается период заморозков

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На большей территории европейской части России начинается период заморозков, в ряде других регионов ожидаются сильные дожди. Такой прогноз дал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Заморозки уже бывали на европейской части России, но теперь они сразу на большой территории прогнозируются. С пятницы до воскресенья в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, в Карелии — даже до минус 3 градусов», — приводит ТАСС прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Сильные дожди в ближайшие дни ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, Ростовской, Ярославской и Саратовской областях, а на Северном Кавказе и Сахалине.

«С 22 по 24 сентября в Краснодарском крае, включая Сочи, будут сильные дожди, в том числе ливневого характера, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с. В Ставропольском крае и северокавказских республиках аналогичная ситуация 22 и 23 числа, только там местами будет очень сильный дождь. Это значит, что может выпадать более 50 мм [осадков]. Это крайне неблагоприятно», — добавил Вильфанд.

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