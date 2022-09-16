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Какой будет погода в Петербурге на грядущих выходных? Синоптики дали прогноз

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За метеорологические условия в Петербурге продолжает отвечать североатлантический циклон, пришедший в город накануне. Рассказываем, какой будет погода в городе сегодня и на грядущих выходных — в прогнозах синоптиков.

aappp / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 сентября, погоду в Петербурге продолжит формировать периферия североатлантического циклона. Облаков в небе по-прежнему будет много, в течение дня пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +11…+16. Ветер ожидается южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 миллиметра ртутного столба, что существенно, на 17-19 единиц, ниже нормы.

В субботу, по данным Леуса, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 17 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, ночью местами, днем в отдельных районах прогремит гроза. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем +12…+14.

В воскресенье, 18 сентября, также облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В ночное время суток температура составит +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +13…+15.

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