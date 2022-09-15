В Петербурге начались осенние высадки деревьев и кустарников. Принять участие могут горожане

Садовники организовали участки для посадок в Полежаевском, Удельном, Полюстровском, Колпинском парках, а также других зеленых зонах. В рамках акции планируется высадить 371 дерево и 100 кустарников — в том числе липы, ели, ясени, березы, дубы и клены. В общей сложности этой осенью в садах, парках, скверах и на бульварах садовники посадят почти 5,5 тысяч деревьев и около 19 тысяч кустарников.

«Приглашаю горожан принять участие в озеленении города. Специалисты садово-парковых предприятий традиционно помогут горожанам правильно посадить растения своими руками — предоставят на месте саженцы и инвентарь, поддержат и дадут профессиональную консультацию. Места подготовлены почти во всех районах», — отметил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Как отмечают в Смольном, «чтобы на один день стать настоящим петербургским садовником», нужно позвонить по телефону 576-01-09 и обсудить со специалистом детали участия в акции. Сделать это можно в будни с 09:00 до 18:00.

Впервые такой формат совместных высадок деревьев опробовали весной 2021 года. Более 100 человек поддержали акцию и вместе с садовниками высадили почти 600 деревьев и кустарников. Осенью к акции присоединилось более 300 человек. Садово-парковое хозяйство подготовило для этого около 600 саженцев деревьев и более тысяч кустарников. Весной 2022 года в рамках акции в Петербурге появились порядка 280 новых деревьев и 1 150 кустарников.