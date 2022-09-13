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Тепло, но с дождями. Погоду в Петербурге будет определять новый циклон Queenie

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На Петербург надвигается циклон «Квини». В дальнейшем он будет влиять на температурный фон в городе. Подробнее о погоде рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Shutterstock.com

«Последний циклон покинул наш регион еще 3 сентября и в течение длительного периода погоду определял холодный антициклон. Уже с завтрашнего дня встречаем новый циклон Queenie, который медленно подходит к нам с запада, и в течение нескольких дней будет располагаться над Северо-Западом», — сообщил Колесов.

Кроме того, по словам синоптика, у петербуржцев будет еще один теплый день. «Уже сегодня среднесуточная температура воздуха в Санкт-Петербурге превысит норму, и впервые за 15 дней отклонение температуры станет положительным. В дальнейшем, даже в дождливой погоде, температура воздуха будет близкой к норме», — подытожил синоптик.

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