Потепление продолжается: вот какой будет погода в воскресенье по мнению синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 сентября, Петербург останется на периферии антициклона. В регионе сохранится переменная облачность, вероятность дождей минимальная.

Температура воздуха в городе составит +16…+18 градусов, по области +14…+19. Ветер ожидается восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В понедельник, по словам Леуса, погода не изменится.