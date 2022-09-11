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Потепление продолжается: вот какой будет погода в воскресенье по мнению синоптиков

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В воскресенье Петербург продолжит оставаться на периферии антициклона. Погода будет во многом похожа на ту, что была днем ранее — солнечная и теплая без осадков — публикуем прогноз синоптиков на воскресенье.

FOTOGRIN/shutterstock

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 сентября, Петербург останется на периферии антициклона. В регионе сохранится переменная облачность, вероятность дождей минимальная.

Температура воздуха в городе составит +16…+18 градусов, по области +14…+19. Ветер ожидается восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В понедельник, по словам Леуса, погода не изменится.

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