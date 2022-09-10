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Станет теплее, дожди не ожидаются: прогноз погоды от синоптиков на выходные

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В эти выходные погоду в Петербурге будет определять антициклон, выходящий в в центр Европейской России. Несмотря на переменную облачность, воздушные массы прогреются лучше, чем накануне — публикуем прогноз синоптиков на сегодня и воскресенье.

TTstudio/shutterstock

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 сентября, ситуация в атмосфере над городом будет формироваться северной периферией антициклона, выходящего в центр Европейской России. При переменной облачности дождей не ожидается, а воздушные массы прогреются лучше, чем накануне.

Температура воздуха сегодня в городе составит +15…+17 градусов, по области +13…+18 градусов. Ветер ожидается южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, будет на градус теплее и без осадков.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 10 сентября, Петербург ждет переменная облачность без дождей, а ночью местами будут туманы. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17 градусов.

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