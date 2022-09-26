Петербуржцы подали иск об отмене реновации. Что об этом известно?

Что не так с реновацией в Петербурге?

КРТ позволят отдать застройщику целые кварталы, чтобы он их снес и построил новые здания. В отличие от московской реновации, власти не принимают никакого участия в этом. По факту в переговорах по поводу выселения и выплаты компенсации жители остаются с застройщиками один на один.

Жители домов, включенных в программу, теоретически могут отказаться от сноса своего дома. Но есть одно «но»: изначально все дома вносят туда по умолчанию, а процедура исключения дома из программы с помощью собрания собственников очень сложная и непосильная для обычных жителей без привлечения юриста. Если такое собрание не будет проведено или будет оформлено с недостатками (а это значит, что оно может быть признано недействительным — пункт 5 статьи 67 Градостроительного кодекса РФ), дом все равно попадет в программу (даже если 100% жителей против сноса).

Кто-то возмущается, что квартиру могут предоставить в любом районе Петербурга, но на самом деле даже этого в законе нет. Собственники и те, кто живет на правах соцнайма, находятся в разных условиях. Проживающим по договору соцнайма гарантируют новое жилье, которое может даже превосходить их квартиру по площади. Но для собственников такой гарантии нет: в законе есть пункт о праве собственников на получение жилья вместо денег, но если новое жилье будет дороже, то собственник должен доплатить деньги сам. А если таких средств нет, ему просто выплачивают компенсацию в размере рыночной стоимости квартиры. Что тогда делать? Варианта два: либо взять ипотеку, которую многие не могут себе позволить, либо переехать, например, в Кингисепп или Ломоносов, потому что в Петербурге на эти деньги ничего уже не купить. А как быть тем, у кого квартира в ипотеке, как им решать вопрос с банком и с новым жильем — неизвестно, в законе ответов нет.

Для девелоперов никаких подводных камней нет. Решение о КРТ может быть принято 2/3 собственников. Это значит, что решена проблема последнего жильца, которая раньше останавливала всех от участия в программах реновации (100% согласие требовалось по программе расселения ветхого жилого фонда в Петербурге — программа «Развитие застроенных территорий»).

Жителям можно платить рыночную стоимость квартиры, а хрущевки подешевели на фоне этой программы. Значит затраты на расселение будут минимальные, а прибыли просто космические. Например, в моем районе, у Московского парка Победы, сейчас строят однушки по цене 10, 14 и даже 29 млн рублей в доме комфорт-класса. А моя двушка стоит 7 млн. Это очень выгодный для застройщика закон. Если он и предусматривает какое-то улучшение, то только улучшение показателей прибыли девелопера.