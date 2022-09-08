Конец дождей и начало потепления: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в ближайшие дни

«Сегодня, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, в небе над Северной столицей, вновь появятся, принесенные северными ветрами, поля облаков и местами пройдут небольшие дожди. При этом температурные показатели останутся существенно, на 4-5 градусов ниже климатической нормы», — рассказал о погоде в четверг, 8 сентября, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по данным Леуса, «без осадков и на 2-3 градуса теплее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 9 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, местами в окрестностях до нуля, днем +12…+14.

В субботу, 10 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В ночное время суток температура останется без изменений и также опустится в окрестностях до нуля градусов, днем воздух прогреется до +13…+15.