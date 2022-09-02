Свой прогноз по преодолению планки в 1 триллион рублей доходов Беглов озвучил в ходе заседания правительства Петербурга. По его словам, рост налоговых поступлений, позволяющий давать такую оценку, фиксируется по всем основным отраслям. С начала 2022 года в бюджет Петербурга поступило 800 миллиардов рублей, что составляет более 90% от всего годового плана. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на позитивные оценки, риски снижения темпов роста доходов Петербурга сохраняются. Поэтому «расслабляться не стоит», считает Беглов.

Напомним, через три года петербуржцы будут получать более 100 тысяч рублей в месяц. Такой будет средняя номинальная зарплата в 2025 году — по версии Смольного. Ранее в правительстве города также заявляли, что средняя номинальная зарплата петербуржцев по итогам первых шести месяцев 2022 года достигла 82 300 рублей — правда, такой она является до вычета налогов. Реальные же денежные доходы по итогам первого полугодия выросли на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.