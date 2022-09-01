В семи районах Петербурга закроют или ограничат движение транспорта. И вот когда

Как сообщают в ГАТИ, в связи с производством работ по ремонту покрытия тротуаров по Английской набережной (от Замятина переулка до набережной Ново-Адмиралтейского канала) в Адмиралтейском районе с 3 по 27 сентября ограничивается движение транспорта по Английской набережной — от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

В Василеостровском районе из-за работ по размещению временного ограждения и пешеходной галереи по 20-21-й линиям В.О. от Среднего проспекта В.О. до Большого проспекта В.О. и боковому проезду Большого проспекта В.О. от 18-19-й линий В.О. до 20-21-й линий В.О. с 3 сентября 2022 года по 9 апреля 2025-го ограничивается движение транспорта — по 20-21-й линиям В.О. от Среднего проспекта В.О. до Большого проспекта В.О.

В Калининском районе с 3 по 4 сентября ограничивается движение транспорта по Минеральной улице от Арсенальной улицы до улицы Ватутина. Здесь проведут работы по строительству газопровода.

В Московском районе с 3 по 4 сентября из-за реконструкции тепловой сети ограничивается движение транспорта по улице Пилотов у Штурманской улицы. Объезд: Взлетная улица — Вертолетная улица — улица Пилотов.

В Приморском районе с 3 по 21 сентября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе от улицы Савушкина до Планерной улицы.

В Пушкинском районе с 3 сентября по 2 октября в связи с производством работ по прокладке канализации закрывается движение транспорта по Дворцовой улице в Пушкине — от Московской улицы до Академического проспекта, включая перекрестки с Московской улицей и Пушкинской улицей.

В Центральном районе из-за работ по прокладке электрокабеля на Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, Шпалерной улице и проспекту Чернышевского с 3 по 13 сентября ограничивается движение транспорта. Участок ограничений располагается по Воскресенской набережной — от проспекта Чернышевского до Потемкинской улицы.