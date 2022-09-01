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В Петербурге пройдет фестиваль соучастия «Пироги и Самоорганизация» — с лекциями, мастер-классами и гуманитарным сбором для беженцев

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В Петербурге пройдет гуманитарный сбор для беженцев из Украины. Самыми необходимыми вещами они обеспечены, однако существует острая нехватка в предметах гигиены.

Shutterstock.com

Гуманитарный сбор гигиенических принадлежностей «Чистая Суббота» организует это пункт сбора, сортировки, хранения и выдачи вещей для беженцев из Украины «ГУМ. Склад», организованный «Добрососедством Коломны». «Друзья, благодаря вашей помощи нам удается одевать людей и снабжать их самыми необходимыми бытовыми предметами. Но остается острая нехватка в гигиене так как, вы понимаете, такие вещи могут быть только новыми. У нас есть запас зубных щеток и мыла, но этого явно недостаточно для полноценной жизни», — говорят организаторы сбора.

В рамках «Чистой Субботы» можно принести:

  • гигиенические прокладки — обычные и ежедневные;
  • мужские и женские дезодоранты;
  • зубную пасту;
  • памперсы для детей и взрослых;
  • пеленки для взрослых, детей и животных;
  • шампуни, бальзамы для волос, гели для душа, мочалки
  • мужские и женские бритвы, пену для бритья, лосьоны после бритья;
  • детские присыпки, кремы для детской кожи;
  • кремы для рук, лица;
  • расчески;
  • средства для мытья посуды;
  • стиральный порошок.

Все позиции можно принести с собой в день проведения сбора — он состоится 3 сентября в рамках фестиваля «Пироги и Самоорганизация» в пространстве «Мосты» на Лиговском проспекте, 87, третий этаж. Время работы с 11:00 до 20:00.

В рамках фестиваля соучастия «Пироги и Самоорганизация», помимо гуманитарного сбора, пройдет тренинг по ораторскому искусству от Валентины Вамбольт, лекция и практикум «Работа с детьми с нарушениями зрения: путь поиска ответов» от Евгении Деминцовой, мастер-класс по телесным практикам от хореографа, педагога по пластике и лауреата «Золотой Маски» Ксении Петренко, нетворкинг «Встретимся вживую», лекция об истории Всероссийского общества слепых, дискуссия о тифлокомментировании в театре и другие мероприятия. Подробности можно посмотреть здесь.

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