Гуманитарный сбор гигиенических принадлежностей «Чистая Суббота» организует это пункт сбора, сортировки, хранения и выдачи вещей для беженцев из Украины «ГУМ. Склад», организованный «Добрососедством Коломны». «Друзья, благодаря вашей помощи нам удается одевать людей и снабжать их самыми необходимыми бытовыми предметами. Но остается острая нехватка в гигиене так как, вы понимаете, такие вещи могут быть только новыми. У нас есть запас зубных щеток и мыла, но этого явно недостаточно для полноценной жизни», — говорят организаторы сбора.

В рамках «Чистой Субботы» можно принести:

гигиенические прокладки — обычные и ежедневные;

мужские и женские дезодоранты;

зубную пасту;

памперсы для детей и взрослых;

пеленки для взрослых, детей и животных;

шампуни, бальзамы для волос, гели для душа, мочалки

мужские и женские бритвы, пену для бритья, лосьоны после бритья;

детские присыпки, кремы для детской кожи;

кремы для рук, лица;

расчески;

средства для мытья посуды;

стиральный порошок.

Все позиции можно принести с собой в день проведения сбора — он состоится 3 сентября в рамках фестиваля «Пироги и Самоорганизация» в пространстве «Мосты» на Лиговском проспекте, 87, третий этаж. Время работы с 11:00 до 20:00.

В рамках фестиваля соучастия «Пироги и Самоорганизация», помимо гуманитарного сбора, пройдет тренинг по ораторскому искусству от Валентины Вамбольт, лекция и практикум «Работа с детьми с нарушениями зрения: путь поиска ответов» от Евгении Деминцовой, мастер-класс по телесным практикам от хореографа, педагога по пластике и лауреата «Золотой Маски» Ксении Петренко, нетворкинг «Встретимся вживую», лекция об истории Всероссийского общества слепых, дискуссия о тифлокомментировании в театре и другие мероприятия. Подробности можно посмотреть здесь.