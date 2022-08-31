Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», женщины в среднем счастливее мужчин — уровень своего счастья они оценивают в 3,6 балла против 3,4 у мужчин соответственно. Чаще других довольна своей жизнью молодежь до 24 лет (3,66 балла). Состоящие в браке в среднем счастливее холостых и незамужних (3,61 против 3,23 балла), а имеющие детей — счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла).

Опрошенные со средним профессиональным образованием ближе к абсолютному счастью, чем обладатели университетских дипломов (3,52 против 3,40 балла). Москвичи и петербуржцы в среднем менее довольны жизнью, чем жители других регионов: если москвичи и петербуржцы оценили свой уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно, то россияне в целом — на 3,56 балла.

«Жители Санкт-Петербурга, зарабатывающие от 80 до 200 тысяч рублей, счастливее и тех, кто зарабатывает меньше, и тех, кто зарабатывает больше. Видимо, 200 тысяч рублей — такой уровень ежемесячного дохода, после достижения которого деньги уже не делают счастливее. Любопытно, что в месяц для счастья среднестатистическому россиянину нужна примерно эта же сумма», — резюмировали аналитики.