«А вот и осень»: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в последние дни августа

«А вот и осень… Сегодня на погоду Северной столице окажет влияние холодный атмосферный фронт. Небо затянут плотные облака, пройдут дожди, вечером местами сильные, ожидается порывистый северный ветер. Все это ограничит дневной прогрев, и температурный фон днем окажется на 2-3 градуса ниже положенного по климату», — рассказал о погоде на сегодня, 30 августа, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +16…+18 градусов, по области +14…+19. Ветер ожидается северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду, по данным Леуса, в Петербурге ожидаются дожди и дальнейшее понижение температуры.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний день лета, 31 августа, временами ожидается дождь, а порывы северного ветра местами будут сильными. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем +11…+13.

В ночь на 1 сентября в Петербурге пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем также ожидаются кратковременные осадки. В ночное время суток температура воздуха составит +7…+9 градусов, днем не прогреется выше 11-13 градусов со знаком «плюс».