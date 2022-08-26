«Переход на обновленный график обусловлен традиционным увеличением пассажиропотока после массового периода отпусков и школьных и студенческих каникул. С целью оптимизации перевозок и для удобства пассажиров интервалы между поездами уменьшаются», — пояснили в пресс-службе метрополитена.

Также петербургская подземка вернется к практике зонного движения поездов на «зеленой» и «фиолетовой» ветках — линиях 3 и 5. На них составы теперь не обязательно будут следовать до конечных станций. «Это решение позволит сократить время ожидания пассажирами поезда в «центральных», наиболее пассажиронапряженных частях линий», — объяснили в подземке.

Напомним, что с 15 октября станция «Чернышевская» почти на год будет закрыта для пассажиров. В обновленной станции метро установят четыре эскалатора вместо трех — это должно увеличить пропускную способность «Чернышевской». Ранее представители метрополитена также заявили о подписании контракта на поставку новых вагонов. По договору, до 2031 планируется обновить половину нынешнего подвижного состава.