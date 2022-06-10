Станцию метро «Чернышевская» осенью закроют на масштабную реконструкцию

В обновленной станции метро установят четыре эскалатора вместо трех существующих. Как сообщили в Смольном, это должно увеличить пропускную способность «Чернышевской». Конструкторскую документацию на эскалаторы разработал АО «Метрострой Северной столицы» (МССС), но их еще необходимо закупить.

Также во время реконструкции планируется частично заменить внутренние несущие конструкции наклонного хода, натяжные камеры, камеры затвора в уровне платформы и внутренние конструкции вестибюля. Помимо этого, на станции отремонтируют и усилят основную обделку наклонного хода и внутренние несущие конструкции вестибюля.

Кроме того, проведут гидроизоляцию подземных сооружений, перепланировку помещений кассового зала, машинного зала эскалаторов и пассажирского зала вестибюля, заменят вестибюльные двери, отремонтируют фасады, заменят кровлю и окна.

Работы по реконструкции планируют завершить до ноября 2023 года. Для выполнения работ Смольный заключил с МССС дополнительное соглашение к госконтракту, сейчас документ находится на регистрации. Ориентировочная стоимость ремонта составляет 2,1 млрд рублей.