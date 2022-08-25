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В Петербурге запустят дополнительные электрички до Финского залива и Выборга

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До конца недели из Петербурга в Выборг будут ходить дополнительные «Ласточки», а до Финского залива — электрички. Публикуем расписание.

Shutterstock.com

В пятницу, 26 августа, будет курсировать дополнительная пара электропоездов «Ласточка»:

  • №7905 Санкт-Петербург — Выборг, отправление в 11:30, прибытие в 12:47;
  • №7906 Выборг — Санкт-Петербург, отправление в 11:05, прибытие в 12:17.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, назначены три дополнительные пары поездов:

  • №6021 Санкт-Петербург — Белоостров (через Сестрорецк), отправление в 14:35, прибытие в 15:43;
  • №6022 Белоостров — Санкт-Петербург (через Парголово), отправление в 15:50, прибытие в 16:29;
  • №6035 Санкт-Петербург — Белоостров (через Сестрорецк), отправление в 18:34, прибытие в 19:43;
  • №6098 Белоостров — Санкт-Петербург (через Сестрорецк), отправление в 19:48, прибытие в 20:59;
  • №6657 Санкт-Петербург — Зеленогорск, отправление в 16:32, прибытие в 17:31;
  • №6174 Зеленогорск — Санкт-Петербург, отправление в 18:01, прибытие в 18:58.

Дополнительные «Ласточки» и электрички до залива запускают в связи с прогнозом синоптиков: на грядущих выходных жара и сухая погода вернутся в Петербург. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 27 августа, температура воздуха днем составит +26…+28 градусов, в воскресенье, 28 августа, воздух прогреется еще сильнее — до +28…+30.

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