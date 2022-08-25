Петербуржцы нашли на помойке витраж, пропавший из доходного дома Мироненко на Тележной

Об обнаружении витража рассказали члены петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Еще в 2001 году витраж был на месте — в парадной доходного дома Мироненко на Тележной улице, 13, однако в 2011 году на форумах начали писать о его исчезновении. «Судя по всему, витраж демонтировали, когда меняли деревянные окна на стеклопакеты», — предполагают градозащитники.

«Начиная с 2019 года краеведы один за другим «обнаруживали» утрату, писали об этом в социальных сетях, привлекали СМИ, обращались в Комитет по охране памятников. Бесполезно, здание памятником не является», — говорят в ВООПИиК.

Обнаружить витраж удалось только в этом году — на одной из помоек Петроградской стороны. Его состояние требует реставрации — есть битые стекла, а переплетам «уже плоховато». Восстановлением члены ВООПИиК займутся сами, после чего витраж выставят в музее градозащитного движения на Захарьевской улице. После этого «идеальным вариантом» станет возвращение витража на его законное место — однако, как признаются градозащитники, «надо это сделать так, чтобы больше история с исчезновением не повторилась».