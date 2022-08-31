Первый палеонтологический парк в России и общественное пространство на Сенной: дайджест открытий августа

Палеонтологический парк в Путилове (да, здесь можно легально искать древних животных!), двор в новом общественном пространстве на Гороховой и новейшие достижения урбанистики в Ленобласти: рассказываем, какими открытиями нам запомнился август.
Палеопарк в Путилове
Где? Ленобласть, Путиловский карьер.
Это первый палеонтологический парк в России. Его открыло палеонтологическое сообщество Paleo Hunters на территории горнодобывающего предприятия «Кампес». Здесь есть смотровая площадка, откуда с безопасного расстояния можно увидеть, как добывают известняк. Работает мини-музей образцов окаменелостей, которые реально найти в парке. Ключевой точкой является зона поиска окаменелостей, где каждый может легально добывать вымерших животных при помощи геологического молотка. Есть лаборатория, где специалисты оценивают находки и помогают довести образец до музейного экспоната. Скоро откроют кофе-точку и аппарат с сэндвичами. В следующем сезоне построят глэмпинг.
Двор в новом общественном пространстве Seno
Где? Гороховая, 49.
В конце августа в тестовом режиме запустили двор в новом общественном пространстве Seno на Гороховой, 49 (проект от создателей двора G7, где работает Co-op Garage). Это четырехэтажное общественное пространство. На площади 6,5 тысяч квадратных метров получат прописку рестораны и бары, офисы и магазины. Пока свои террасы здесь открыли бары Cheers, Guggenheim, De La Soul и раменная AKIBA IZAKA.
Набережная возле карьера
Где? Кировский район, Павловское городское поселение, поселок Павлово, Советская, 9.
Местные жители всегда использовали территорию карьера возле Советской, 9 как городской пляж. Но годы здесь царила «дичь»: отсутствовало освещение и зоны отдыха были скорее стихийными, чем цивилизованными. Теперь на территории площадью более 14 тысяч квадратных метров под чутким руководством Центра компетенций Ленобласти (команда Центра — специалисты по развитию городской среды!) обустроят барбекю-зону с беседками у воды, детскую площадку в экостиле, террасный настил с лежаками и креслами под теневым навесом, променад вдоль карьера и очаг для разведения костра с видом на Кузьминский мост через Неву. Установят памп-трек, скейт-рампы , качели и турники. По пути к крепости Орешек теперь можно остановиться в Павлово-на-Неве на пикник!
Общественное пространство в поселке Бугодощь
Где? Киришский район, Будогощское городское поселение, г.п. Будогощь. Территория от ФОК ул. Октябрьская д.68 до жилого дома №93 по ул. Советская.
Центр компетенций Ленобласти в августе превратил территорию в отличную зону отдыха. Здесь есть зона тихого отдыха со взрослыми качелями, шезлонгами, зоны для воркаута с турниками, теннисными столами, тренажером для скейтбордистов, скейт-парк, круговая дорожка для катаний на роликах, зона для стритбола, детская площадка с каруселью и веревочной лазалкой.
Общественное пространство у Дома культуры
Где? Гатчинский район, п. Сяськелево, улица Центральная д. 10.
В 2020 году здесь открыли зоны тихого отдыха, спортивную и детскую площадки. А августе этого года пространство дополнили площадкой со скейт-рампой и памптреком, зоной для игры в теннис. Детскую зону дополнили качелями, каруселями, песочницей, меловой доской для рисования. Открыли прогулочный маршрут с городскими качелями и лестницами для подъема на верхний уровень территории для подхода к Дому культуры в Сяськелеве. За проект отвечал Центр компетенций Ленобласти.
Общественное пространство во дворе Европейского университета
Где? Гагаринская, 6/1А, внутренний двор.
Посмотрите, как в конце августа преобразился внутренний двор Европейского университета. Вместо парковки — общественное пространство, где студенты и преподаватели могут отдохнуть, организовать кинопоказы и другие мероприятия. Это проект бюро pop-up озеленения «Балкон бюро». В планах — сделать зеленую стену.
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