Первый палеонтологический парк в России и общественное пространство на Сенной: дайджест открытий августа

Набережная возле карьера

Где? Кировский район, Павловское городское поселение, поселок Павлово, Советская, 9.

Местные жители всегда использовали территорию карьера возле Советской, 9 как городской пляж. Но годы здесь царила «дичь»: отсутствовало освещение и зоны отдыха были скорее стихийными, чем цивилизованными. Теперь на территории площадью более 14 тысяч квадратных метров под чутким руководством Центра компетенций Ленобласти (команда Центра — специалисты по развитию городской среды!) обустроят барбекю-зону с беседками у воды, детскую площадку в экостиле, террасный настил с лежаками и креслами под теневым навесом, променад вдоль карьера и очаг для разведения костра с видом на Кузьминский мост через Неву. Установят памп-трек, скейт-рампы , качели и турники. По пути к крепости Орешек теперь можно остановиться в Павлово-на-Неве на пикник!