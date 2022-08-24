В Петербурге — последний жаркий день перед возвращением дождей и гроз. Вот прогноз синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором небольшого циклона, центр которого окажется над югом Финляндии. При облачной с прояснениями погоде в городе обойдется без осадков, тогда как на западе и северо-западе области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха сегодня в городе составит +29…+31 градус, по области +27…+32. Ветер ожидается южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

«Такие значения [температуры] позволяют говорить о том, что сегодня в городе на Неве будет обновлен очередной, уже третий в августе суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Пока он составляет +27,5° и установлен в 1939 году», — резюмировал Леус. При этом уже в четверг, добавил синоптик, в Петербурге «местами кратковременные дожди, возможна гроза и жара отступит».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 25 августа, ожидается переменная облачность: ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов, днем +22…+24.

В пятницу, 26 августа, в Петербурге также ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +14…+16 градусов, в окрестностях до +11, днем +21…+23.