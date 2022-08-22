Котик пропал! Академия имени Вагановой разыскивает Пушка — крысолова и любимца сотрудников

«Потерялся котик! Зовут Пушок! Он не бездомный! Чипирован. Это дворовый кот Академии русского балета имени Вагановой на улице Зодчего Росси, 2. Пропал неделю назад! Сотрудники академии очень скучают и переживают за него!» — говорится в тексте объявления, снимок которого публикует «Фонтанка».

Как пишет издание, коты во дворе академии вновь появились менее полугода назад — и не по собственному желанию, а с подачи работников и ректора Николая Цискаридзе. Хвостатые устроились на должность крысоловов — в частности, двоих специально для этих целей привезли из Луги.

«Сотрудники прочесали дворы и окрестности улицы Зодчего Росси, 2, добежали до сада Аничкова дворца, где был замечен похожий хвост, но пропажу не нашли. Говорят, «искискискались», но Пушок не отзывается», — пишет издание.

Сотрудники академии просят «вернуть нам котика, если кто-то подобрал его, или сообщить, где его видели». Сделать это можно по двум телефонам: 456-07-65 и 8-911-710-74-43.