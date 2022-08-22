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Котик пропал! Академия имени Вагановой разыскивает Пушка — крысолова и любимца сотрудников

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Академия имени Вагановой разыскивает сослуживца и любимца по кличке Пушок. Сотрудники «искискискались», но найти кота так и не смогли. Особые приметы: хвостатый чипирован!

Shutterstock.com

«Потерялся котик! Зовут Пушок! Он не бездомный! Чипирован. Это дворовый кот Академии русского балета имени Вагановой на улице Зодчего Росси, 2. Пропал неделю назад! Сотрудники академии очень скучают и переживают за него!» — говорится в тексте объявления, снимок которого публикует «Фонтанка».

Как пишет издание, коты во дворе академии вновь появились менее полугода назад — и не по собственному желанию, а с подачи работников и ректора Николая Цискаридзе. Хвостатые устроились на должность крысоловов — в частности, двоих специально для этих целей привезли из Луги.

«Сотрудники прочесали дворы и окрестности улицы Зодчего Росси, 2, добежали до сада Аничкова дворца, где был замечен похожий хвост, но пропажу не нашли. Говорят, «искискискались», но Пушок не отзывается», — пишет издание.

Сотрудники академии просят «вернуть нам котика, если кто-то подобрал его, или сообщить, где его видели». Сделать это можно по двум телефонам: 456-07-65 и 8-911-710-74-43.

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