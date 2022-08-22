Роман Вильфанд Научный руководитель Гидрометцентра России — о «бархатном» сезоне в 2022 году, цитата по ТАСС: Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря — 25-26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу.

«Бархатным» сезоном условно называется один из наиболее благоприятных периодов для отдыха: в это время одновременно не так жарко, как в июле, и еще довольно тепло — в том числе в ночное время суток. В России «бархатный» сезон наступает в конце лета и длится до конца сентября, однако, по словам Вильфанда, в этом году он продержится дольше. Наблюдать сезон можно на побережье Черного моря: в частности, на участке Геленджик-Анапа и далее на юг, а также на участке Туапсе-Сочи/Адлер — в зоне единственных в России влажных субтропиков.