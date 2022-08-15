На «фиолетовой» линии метро сократят количество вагонов. С чем это связано?

Пассажиры уже могут увидеть в подземке объявления, что с августа на пятой («фиолетовой») ветке будут ходить составы обоих типов. А уже с сентября останутся только с семью вагонами. В метро поясняют, что такая мера связана с уменьшением пассажиропотока, пишет «Фонтанка».

Согласно данным за 2019-2022 годы показала, что «фиолетовая» линия менее загружена: в часы пик средняя наполняемость составляет 108 человек на вагон. Это означает, что запас провозной способности остается как при восьмивагонном, так и при семивагонном формировании.

«Переход на эксплуатацию составов семивагонного формирования на Линии 5 обусловлен оптимизацией (обоснованностью) затрат метрополитена по обеспечению выполнения заданных объемов перевозок пассажиров», — пояснили в пресс-службе.

Освободившиеся вагоны перейдут на Московско-Петроградскую (она же вторая и «синяя»). А уже с нее составы серии «Юбилейный» переведут на Невско-Василеостровскую (третья и «зеленая»). В пресс-службе метрополитена также добавили, что по мере реализации программы по модернизации подвижного состава и закупки 950 вагонов «фиолетовая» ветка вернется к восьмивагонному формированию.