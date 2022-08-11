В квартале «Брусницын» на Васильевском острове открыли первую бесплатную цифровую библиотеку

На Морском променаде установили пять трехметровых книг, каждая весит больше тонны. Унести такой том не получится, зато электронную версию произведения можно взять легко. На каждой книге на оборотной стороне разместили QR-коды. Считав его, можно получить выбранное издание «на руки» и читать в любое время. Однако сначала необходимо зарегистрироваться в библиотечной системе Красногвардейского района.

Также есть коды, которые представят серию экскурсий по разным районам Петербурга. Аудиоэкскурсии озвучены голосом народной артистки России Марии Мироновой.

В цифровой библиотеке Гоголя, представленной в культурном квартале «Брусницын», собрана мировая классика и современные книжные хиты, стихи и проза, документалистика и художественная литература. После регистрации в библиотечной системе гости пространства получают доступ ко всему виртуальному фонду библиотеки Гоголя из более чем 15 тысяч книг.