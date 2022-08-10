Скончался петербургский историк архитектуры и краевед Борис Кириков

«Девятого августа скончался Борис Михайлович Кириков — выдающийся исследователь петербургской архитектуры, выпускник, преподаватель и большой друг нашей кафедры», — говорится в сообщении.

В 1974 году Борис Кириков закончил исторический факультет ЛГУ, кафедру истории искусств. Работал в Государственном музее истории Ленинграда, позднее стал заместителем директора Музея истории Петербурга и 13 лет занимал пост заместителя председателя КГИОП.

Ученый написал 40 книг, в том числе выпустил серию «Архитектура Петербургского модерна» и справочник «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга», а также подготовил более 400 публикаций.

Помимо этого, Кириков был членом Градостроительного совета города, совета по сохранению культурного наследия Петербурга, также был членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, кандидат искусствоведения.

Также ученый занимал должность научного сотрудника отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени филиала ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

«[Кирикову] с коллегами принадлежит честь установки авторства исторической застройки города, которая раньше не исследовалась (изучались и охранялись только памятники классического Петербурга). В качестве зампредседателя КГИОП в 1990-х гг. Борис Кириков проделал огромную работу по систематизации и взятию под охрану памятников истории и культуры», — сказано в сообщении неофициальной группы ВООПИиК.