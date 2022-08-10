Скончался петербургский историк архитектуры и краевед Борис Кириков

Умер петербургский историк архитектуры, заслуженный работник культуры РФ, краевед Борис Кириков. Ему было 73 года. О смерти ученого сообщили в паблике «ВКонтакте» «Кафедра истории русского искусства СПбГУ».
«Девятого августа скончался Борис Михайлович Кириков — выдающийся исследователь петербургской архитектуры, выпускник, преподаватель и большой друг нашей кафедры», — говорится в сообщении.
В 1974 году Борис Кириков закончил исторический факультет ЛГУ, кафедру истории искусств. Работал в Государственном музее истории Ленинграда, позднее стал заместителем директора Музея истории Петербурга и 13 лет занимал пост заместителя председателя КГИОП.
Ученый написал 40 книг, в том числе выпустил серию «Архитектура Петербургского модерна» и справочник «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга», а также подготовил более 400 публикаций.
Помимо этого, Кириков был членом Градостроительного совета города, совета по сохранению культурного наследия Петербурга, также был членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, кандидат искусствоведения.
Также ученый занимал должность научного сотрудника отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени филиала ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».
«[Кирикову] с коллегами принадлежит честь установки авторства исторической застройки города, которая раньше не исследовалась (изучались и охранялись только памятники классического Петербурга). В качестве зампредседателя КГИОП в 1990-х гг. Борис Кириков проделал огромную работу по систематизации и взятию под охрану памятников истории и культуры», — сказано в сообщении неофициальной группы ВООПИиК.
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