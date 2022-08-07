Видео дня: в Петербурге дорожные работники убрали мешающие ремонту машины ковшом трактора

О случившемся рассказали жители Красносельского района в социальных сетях, они же засняли перемещения на камеру. В ролике видно, как трактор поднимает ковшом «Газель» и переносит ее на газон. По словам местных жителей, во дворе дома проходит ремонт дороги. И таким кардинальным образом дорожники поступали с теми машинами, чьи владельцы заранее не убрали их и не отвечали на звонки. На какой именно улице это происходило — не уточняется.

На кадрах также видно, что перенесли не только «Газель», но и несколько легковушек. Однако не все оценили такие методы. В комментариях люди жаловались, что подобное может обернуться дорогостоящим ремонтом для автомобилиста.