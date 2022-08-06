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Синоптик: холодный фронт с запада принесет в Петербург дожди и грозы

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Сегодня, 6 августа, в Петербурге ожидаются дожди с грозами. Все из-за холодного атмосферного фронта, который пришел с запада, пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, «при переменной облачности во второй половине дня от станет причиной кратковременных дождей и гроз, местами сильных с градом».  При этом в городе воздух прогреется до +30 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус также отметил, что в воскресенье похолодает, а также возможны дожди ночью и в начале дня.

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