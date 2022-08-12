Клумба-писсуар и унитазы в автобусе: самые интересные общественные туалеты 1990-2000-х в Петербурге. Лучше — уже не увидите!

Нет, мы не шутим. Искусствовед, автор телеграм-каналов «Клизма романтизма» и «Русский камамбер» Александр Семенов рассказывает, какие туалеты создавали в 1990-2000-е годы в Петербурге: от клумбы-писсуара в кинотеатре до облицовки уборной плиткой Versace. Вот самые интересные утраченные и сохранившиеся объекты. Лучше — вы уже не увидите!
Туалет возле Михайловского сада
С 1960-х на набережной канала Грибоедова, 2В располагался типовой общественный туалет. В начале 2000-х решили, что столь выгодное место, расположенное на пересечении туристических маршрутов, не должно зря пропадать ради столь «непопулярного» в народе места, как туалет. И к 2004 году старое здание снесли, а на его месте открылся ресторан «Паркъ» по проекту архитектурного бюро «Традиция». Ходили слухи, что на самом деле дом не перестраивали, но это неправда. Бывшие советские туалеты так часто трансформировались в общепит и другие заведения, что в середине 2000-х руководство города было вынуждено инициировать постановление, согласно которому владельцам кафе и ресторанов рекомендовалось бесплатно пускать прохожих в туалеты. Спустя три года документ утратил силу, но жители продолжали действовать согласно этому правилу.
Туалет у Никольских рядов
Возле Никольского рынка в позднесоветские годы находился типовой общественный туалет, выложенный стеклоблоками. Снаружи можно было увидеть, что происходит внутри, но без подробностей. В 2000-х «Водоканал» на его месте строит общественный туалет в стилистике неоклассицизма, который аккуратно вписывается в окружающую застройку и перекликается с архитектурой соседнего Никольского рынка.
Гауптвахта
Гауптвахта на Сенной площади
Здание в стиле классицизма построено в 1820-х по проекту архитектора Беретти для военного караула. В разные периоды времени здесь размещались городская санитарная станция, автовокзал, террариум для Ленинградского зоопарка. А в качестве подарка на 300-летие Петербурга в гауптвахте открыли туалет.
Туалет в Нижнем парке
Это самый безопасный туалет Петербурга. Он находится в бомбоубежище в музее-заповеднике «Петергоф». Но на карте защитных сооружений его больше нет.
Туалет на площади Восстания
Первый туалетный бум произошел еще в дореволюционном Петербурге. Во второй половине XIX — начале XX веков строят множество общественных нужников. Вторая волна крупного строительства произошла в советские время — в конце 1920-х — начале 1930-х. Немного ранее даже запустили целую кампанию: человек, который не соблюдал гигиену, считался хуже белогвардейца. Если участник военно-политического движения убьет одного, немытые руки погубят сотни людей. Так, в 1930-е на цокольном этаже на Восстания, 1 открывают общественный туалет, который в послевоенные годы становится местом сбора ЛГБТ-сообщества. В 1990-х на его месте решили сделать цветочный магазин. Он работает по сей день.
Туалет «Плотников, Кириллов и партнеры» в Московском районе
В начале Смоленской улицы в 2008 — 2010-х предполагали возвести двухэтажный Дедроцентр с общественным туалетом. Но «Водоканал» заявил: туалет должен располагаться отдельно, перед офисным зданием. Только в этом случае он согласует проект и возьмет на баланс. Архитектор, руководитель «ПиК» Сергей Плотников нашел элегантное решение: постройка получилась в виде маленького корабля с острым носом, высовывающимся из зелени сквера.
Биотуалет в виде автобуса
Пожалуй, самый рациональный подарок на 300-летие Петербурга сделала Беларусь — передвижной биотуалет в виде автобуса. Всего закупили 14 штук: 7 — женских, 7 — мужских. Такие экземпляры можно до сих пор найти на Дворцовой площади и других важных туристических точках города.
Туалет у Иорданской лестницы в Эрмитаже
В 1999-м Эрмитаж планировал сделать туалет в стилистике компании Версаче. Материалы и сантехнику поставляла фирма «Гордения-Архидея». По проекту все должно было быть керамическим. Однако музей его забраковал из-за возможных актов вандализма. Так, установили металлическую сантехнику. От идеи осталась лишь плитка с узнаваемыми символами дома моды.
«Две палочки»
В известной сети ресторанов «Две палочки» есть специфическая традиция — во все туалетные комнаты они ставят по два унитаза друг напротив друга (да-да, без перегородок!). Зачем — посетители долго гадали. Есть версия, что таким образом ресторан устранил проблему с нормативом по обеспечению клиентов достаточным количеством унитазов. Другое предположение, уже на уровне «туалетного» юмора — название компании игриво перекликается с другими двумя палочками. Видимо, идея принадлежала мужчинам. Некоторое время назад заведение раскрыло эту тайну. Оказывается здесь много назначений: самые интересные из них — состязания в меткости и душевные беседы лицом к лицу.
Туалет в виде клумбы
В «Мираж-Синема» даже поход в туалет в 2000-х был квестом. В кинотеатре стояли писсуары в виде клумб с искусственными цветами. Сейчас, конечно, от этого ничего не осталось.
Туалет в дебаркардере «Театро»
На Морской набережной в акватории Невы располагался дебаркардер «Театро». Он функционировал как хостел, где номера имели туалеты с панорамными окнами видом на воду, а из комнаты можно было выйти и окунуться сразу в реку.
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