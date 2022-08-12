Клумба-писсуар и унитазы в автобусе: самые интересные общественные туалеты 1990-2000-х в Петербурге. Лучше — уже не увидите!

Туалет возле Михайловского сада

С 1960-х на набережной канала Грибоедова, 2В располагался типовой общественный туалет. В начале 2000-х решили, что столь выгодное место, расположенное на пересечении туристических маршрутов, не должно зря пропадать ради столь «непопулярного» в народе места, как туалет. И к 2004 году старое здание снесли, а на его месте открылся ресторан «Паркъ» по проекту архитектурного бюро «Традиция». Ходили слухи, что на самом деле дом не перестраивали, но это неправда. Бывшие советские туалеты так часто трансформировались в общепит и другие заведения, что в середине 2000-х руководство города было вынуждено инициировать постановление, согласно которому владельцам кафе и ресторанов рекомендовалось бесплатно пускать прохожих в туалеты. Спустя три года документ утратил силу, но жители продолжали действовать согласно этому правилу.