Автобусный парк Петербурга обновится осенью. Какие новые машины поступят в город?

Первые контракты на поставку автобусов «Пассажиравтотранс» заключил по итогам июльских закупочных процедур. Сниженная цена машин в ходе торгов позволила закупить на 13 автобусов больше, чем планировалось. До конца октября в парк перевозчика поступят 63 автобуса вместимостью не менее 97 человек.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе реализуется программа оптимизации автобусного парка — закупают машины на газомоторном топливе и частично новейшие модели с дизельным двигателем. Новая техника на дизельном топливе с двигателем стандарта «Евро-5» заменит автобусы более низкого экологического класса, что уменьшит негативное влияние на окружающую среду, ожидают в Смольном.

«В этом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы не отказались от крупных проектов по развитию общественного транспорта. Обновление подвижного состава продолжается. Закупаются современные модели автобусов, отвечающие всем требованиям экологичности, комфорта и безопасности — низкопольные, доступные для маломобильных людей, оснащенные бортовыми системами управления и климат-контроля», — отметил Белов.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках транспортной реформы в Петербург также поставят 227 новых автобусов, работающих на природном газе. Они поступят в город по договору на поставку в лизинг, заключенному Смольным с Государственной транспортной лизинговой компанией.